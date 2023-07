há 35 min. 07h58

Petróleo prestes a fechar o mais longo ciclo de ganhos em um ano

O petróleo caminha para uma quinta semana no verde, estando prestes a encerrar o maior ciclo de ganhos semanais em um ano.





O "outlook" macroeconómico otimista a par dos sinais de um aperto do lado da oferta de crude estão a impulsionar os preços do ouro negro.





O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – cede 0,26% para 79,08 dólares por barril.





O Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – soma 0,36% para 83,94 dólares por barril.





Nos EUA, o crescimento do PIB superou as expectativas, enquanto na China, Pequim promete apoiar o setor privado para impulsionar a maior economia importadora de crude do mundo.





Além disso, os sinais de aperto do lado da oferta começam a surgir. Os "stocks" de crude nos EUA estão no nível mais baixo desde maio.





Nas últimas quatro semanas, o centro norte-americano de armazenamento de petróleo em Oklahoma registou uma quebra de 7,5 milhões de barris de ouro negro.