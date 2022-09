Mercados europeus apontam para arranque a verde. Ásia cede

07h46

Futuros sobre a Europa apontam para o verde. Ásia fecha em terreno negativo

A Europa aponta para um arranque de sessão no verde, colocando um travão a cinco dias consecutivos de perdas. Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 1,3%. Já na Ásia, o fecho da sessão voltou a ser pintado de vermelho esta sexta-feira.



A pressionar os índices asiáticos está um dólar mais forte e o confinamento anunciado esta semana numa das maiores cidades chinesas, Chengdu.



Pela China, o Shangai Composite perdeu 0,27%, enquanto no Japão, o Nikkei cedeu 0,04%. Em Hong Kong, o Hang Seng desvalorizou 1,22% e, na Coreia do Sul, o Kospi caiu 0,14%.



Os investidores estão esta sexta-feira de olhos postos no outro lado do Atlântico. Os Estados Unidos divulgam um relatório sobre o emprego, que permitirá perceber a robustez do mercado norte-americano, um dado essencial aos olhos da Reserva Federal norte-americana (Fed), que prepara uma nova subida das taxas de juro para este mês.



Um número forte deverá sustentar a continuação da subida agressiva das taxas diretoras por parte da Fed, elevando ainda mais o dólar e conduzindo também à venda de obrigações.



Os analistas preveem que tenham sido criados 300 mil postos de trabalho no mês passado e que a taxa de desemprego tenha sido de 3,5%.