Petróleo recupera ligeiramente. Gás sobe. Ouro em mínimos

07h57

Gás interrompe perdas em dia de corte do Nord Stream. Petróleo recupera

O petróleo está a valorizar, depois de na terça-feira ter tombado mais de 4%. O "ouro negro" está assim a caminho da terceira queda mensal consecutiva, a maior série de quedas em mais de dois anos, numa altura de continuadas preocupações com um desaceleramento económico global, bem como a manutenção da política de covid-19 na China.



O West Texas Intermediate (WTI), referência para os EUA, avança 0,93% para 92,49 dólares por barril e já perdeu cerca de 6% em agosto, tendo registado o valor mais baixo desde janeiro.



Já o Brent do Mar do Norte – negociado em Londres e referência para a Europa – ganha 0,92%, estando a negociar nos 100,22 dólares por barril, ainda acima da margem dos 100 dólares.



As razões, para o analista Zhou Mi do Chaos Research Institute são claras: "expectativas macroeconómicas pessimistas, bem como fornecimento limitado devido a baixos inventários", explica à Bloomberg.



No mercado do gás, os futuros estão a registar ganhos, depois de dois dias em baixa, numa altura em que se inicia uma interrupção no fornecimento de gás por parte da Gazprom através do Nord Stream que deverá durar até 2 de setembro. Em causa está a manutenção de um compressor de uma turbina, a única neste momento em funcionamento.