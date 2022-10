Otimismo em Wall Street contagia Ásia e aponta Europa para o verde

há 12 min. 07h35

Europa aponta para verde. Ásia fecha com fortes ganhos

A onda de otimismo que reinou no final da sessão em Wall Street, apagando as perdas do dia geradas pela divulgação dos números da inflação nos EUA, contagiou a sessão na Ásia e a negociação de futuros na Europa.



O Euro Stoxx 50 soma 1,9%. Pelos mercados asiáticos, no Japão, o Topix subiu 2,5% enquanto o Nikkei cresceu 3,46%. Pela China, Xangai arrecadou 2,1%, tendo Hong Kong somado 3,6%. Já na Coreia do Sul o Kospi valorizou 2,3%.



A sessão asiática ficou marcada pela divulgação dos números da inflação na China. O índice de preços no consumidor da China aumentou 2,8% em termos homólogos. No entanto, excluindo alimentos e energia, subiu apenas 0,6%, face ao mesmo período, ao ritmo mais lento desde março de 2021.



Entretanto, esta sexta-feira os investidores vão medir a possibilidade de um recuo de Downing Street no seu "miniorçamento", numa altura em que o ministro das Finanças britânico, Kwasi Kwarteng, regressou mais cedo a casa de uma visita a Whashington.



A imprensa internacional avança que Liz Truss está a ponderar recuar nas várias medidas tomadas, entre elas o corte de impostos, depois do forte abano que o mercado sentiu.

Para além disso, os mercados vão estar atentos os dados da balança comercial da Zona Euro referentes a agosto que serão divulgados pelo Eurostat. Em julho, o bloco da moeda única registou um défice comercial de 34 mil milhões de euros, o segundo maior de sempre. Foi também o nono mês de saldo negativo no comércio externo da Zona Euro.

O dia promete ainda ser marcado pelas declarações de vários membros da Reserva Federal norte-americana (Fed), numa altura em que os investidores continuam à procura de pistas sobre o futuro da política monetária levada a cabo pelo banco central liderado por Jerome Powell.