Ações europeias descem mais de 1% e petróleo cai 2% com ameaça de segunda vaga

07:36

Perdas nas bolsas mundiais multiplicam-se de mãos dadas com casos covid

A sessão na Ásia terminou negativa e o sentimento deverá prolongar-se pelos Estados Unidos, enquanto o Velho Continente segue no limbo, segundo apontam os contratos futuros. O aumento dos casos de covid-19 pelo globo está a desanimar os investidores.





No Oriente, as bolsas japonesa, australiana e coreana caíram mais de 1%. No caso da China não houve negociação, por ocasião de um feriado. Na Austrália, a descida superou os 2% e nos Estados Unidos os futuros do S&P500 marcam uma quebra de 0,5%. Por cá, as cotações seguem com ligeiras alterações.





Os movimentos descendentes seguem-se a recordes nos novos casos de covid-19 na Florida e na Califórnia, sendo que o Texas também se tem destacado pela negativa. Os estados de Nova Iorque, Nova Jérsia e Connecticut estão a exigir aos visitantes que passem por um período de quarentena. Do outro lado do mundo, na Austrália, registou-se o maior pico de casos desde abril.





Os mercados estão a mostrar uma maior cautela numa altura em que o receio de que a reabertura da economia veja um travão perante o aumento de casos. Ainda a causar uma maior pressão estão as tensões comerciais entre a Europa e os Estados Unidos que ressurgiram esta quarta-feira, depois de a administração Trump ter colocado em consulta pública um documento com possíveis tarifas sobre 3,1 mil milhões de bens oriundos do Velho Continente.





"Tivemos um percurso tão espetacular desde o fim de março que era só inevitável que não déssemos sequer um pequeno passo atrás no caminho para os preços mais altos", comentou uma analista da Well Fargo Asset Management, em declarações à Bloomberg.