07h40

Petróleo e preocupação com dívida chinesa abalam a Ásia. Europa aponta para o vermelho

O sentimento negativo vivido no fecho de Wall Street chegou à Ásia que terminou também a sessão desta quinta-feira, 7 de dezembro, no vermelho. Os preços do crude e os alertas da Moody’s foram os principais para esta queda.





Na China, Xangai desvalorizou 0,09% e Hong Kong cedeu 0,91%. As ações das energéticas foram fortemente pressionadas pela queda do preço do petróleo para mínimos de junho, devido à preocupação em torno do potencial excesso de oferta face à procura.





Em termos de fatores específicos que influenciaram o sentimento das praças chinesas destaca-se sobretudo pela preocupação relativamente à carga da dívida do país, depois de a agência de notação financeira norte-americana ter cortado na avaliação de várias empresas.





Esta nota pessimista foi suficiente para ofuscar os números da balança comercial do país, já que as exportações aumentaram 0,5% em novembro face ao mês anterior, o primeiro crescimento desde abril, e acima do que era esperado.





No Japão o Topix derrapou 1,14% e o "benchmark" do país, o Nikkei, deslizou 1,76%. No mercado da dívida, a "yield" das obrigações japonesas a 10 anos saltaram até 10 pontos base para 0,75%, interrompendo um ciclo de alívio de três dias, após a fraca procura por um leilão de dívida nipónica a longo prazo (30 anos).





Na Coreia do Sul, o Kospi desvalorizou 0,13%.





Na Europa os contratos de futuros sobre o Euro Stoxx 50 caem 0,6%.