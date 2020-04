Petróleo ganha força antes de reunião da OPEP+ e bolsas asiáticas subiram

07:22

Futuros da Europa e do S&P 500 mistos. Ásia voltou a subir, mas menos

Os futuros do norte-americano S&P 500 e do pan-europeu Stoxx 50, que reúne as 50 maiores cotadas do continente, negoceiam de forma mista, antes da abertura oficial da sessão desta quarta-feira, dia 8 de abril.



Para já, os futuros do S&P 500 avançam 0,6%, enquanto que os futuros do Stoxx 50 perdem 0,3%.



Já no continente asiático, as ações nos principais índices valorizaram pelo terceiro dia consecutivo. O Nikkei do Japão ganhou mais de 1% e os índices da Austrália e da Coreia do Sul subiram também em torno desse patamar.



Em contraciclo negociaram os índices da China e de Hong Kong que desvalorizaram 0,3% e 0,8%, respetivamente.



Ontem, depois de o S&P ter valorizado mais de 20% desde o pico mínimo de 23 de março, a divulgação do relatório diário sobre o coronavírus de Nova Iorque, nos Estados Unidos, e do Reino Unido fizeram recuar os investiodores. Em ambos os casos se verificou o dia em que se registaram mais mortes deste que a pandemia começou.