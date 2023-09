China penaliza bolsas europeias. Juros da Zona Euro inalterados

07h42

Petróleo negoceia misto mas perto de máximos do ano

Os preços do petróleo estão a negociar mistos e perto dos valores mais elevados este ano, depois de uma subida derivada de cortes na produção e nas exportações por partes de membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+), que têm levado a um aperto no mercado.



O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – valoriza 0,27% para 85,78 dólares por barril, perto de máximos nos 86 dólares. Por sua vez, o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – desce 0,28% para 88,75 dólares por barril, também perto do valor mais elevado do ano nos 89 dólares.



O crude tem registado fortes ganhos, depois do anúncio de cortes no fornecimento por parte de Riade e Moscovo. É agora esperado que nos próximos dias as duas capitais anunciem uma extensão dos atuais cortes em vigor.



"As três rondas de cortes na produção por parte da Arábia Saudita e parceiros da OPEP+ desde setembro de 2022 explicam por completo o retorno de um grande défice" na procura, escreveram analistas do Goldman Sachs numa nota vista pela Bloomberg.