Euribor sobem a seis e a 12 meses para novos máximos e baixam a três meses

08h37

Petróleo sobe ao som da China. Clima mais ameno pressiona gás

O petróleo segue a valorizar tanto no mercado londrino, como em Nova Iorque, ao som das boas notícias vindas da China que dão conta de um alívio de algumas medidas restritivas no âmbito da política "zero covid-19".

O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – acumula 0,83% para 80,22 dólar por barril. Já o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – cresce 0,85% para 84,63 dólares por barril.

O mercado está ainda a ser influenciado pelo facto de mais de um terço da capacidade de refinação de ouro negro presente Costa do Golfo do Texas – incluindo as duas maiores centrais de refinação dos EUA - ter estado parada nos últimos dias.

O petróleo caminha para terminar 2022 com ganhos ligeiros, depois de um ano em que, por um lado, foi impulsionado sobretudo pela guerra na Ucrânia, mas que por outro acabou por ser pressionado pelo temor em torno da possibilidade de uma recessão devido às políticas monetárias restritivas dos bancos centrais e pela redução da procura do maior importador do mundo, a China.

No mercado do gás, a matéria-prima negociada em Amesterdão (TTF) – referência para o mercado europeu – cai 0,6% para 82,50 euros por megawatt-hora, ampliando as perdas da semana passada em que mergulhou quase 30%.



O clima menos frio esperado a noroeste da Europa tem pressionado os preços do gás. Mais recentemente, o presidente da BNetzA, Klaus Mueller, afirmou no Twitter que as temperaturas amenas a par do vento favorável permitiu à Alemanha armazenar mais gás nos últimos cinco dias.