Rússia ameaça cortar gás natural. Petróleo continua a subir. Futuros da Europa no vermelho

07h32

Futuros da Europa apontam para abertura em terreno negativo, a seguir os passos da Ásia

Os futuros das principais bolsas europeias estão a antecipar um arranque de sessão em terreno negativo, a seguir a tendência das bolsas asiáticas, por esta altura já encerradas.

Os futuros do Stoxx 50 apresentam uma desvalorização de 2,445%. A subida expressiva dos preços das commodities está a pesar no sentimento dos investidores, que receiam que este cenário possa pesar ainda mais na inflação e travar o crescimento económico.

A subida mais expressiva tem sido a do petróleo - que por volta das 7 horas de Lisboa já somava ganhos acima de 3%, com o Brent a rondar os 127 dólares por barril - mas os metais também ganham expressão. O níquel, por exemplo, bateu um novo recorde, ao chegar aos 100 mil dólares.

Na Ásia, os principais índices fecharam no vermelho. No Japão, tanto o Nikkei como o Topix tombaram, nesta caso 1,71% e 1,9%, respetivamente. Na Coreia do Sul, o Kospi desvalorizou 1,09% e em Hong Kong o índice Hang Seng caiu 1,43%. Em Xangai, na China, o índice de referência registou a descida mais expressiva, de 2,35%.