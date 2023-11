Europa no verde. Ações holandesas em queda com vitória da extrema-direita

07h46

Setor imobiliário chinês vive melhor dia desde setembro. Europa sem rumo antes dos relatos do BCE

A Ásia terminou a sessão de forma mista e os futuros sobre o Euro Stoxx 50 negoceiam sem um rumo definido, num dia marcado por um menor volume de negociação do que o habitual devido à comemoração do dia de Ação de Graças nos EUA e a um feriado no Japão.





Na China, Hong Kong subiu 0,3%. As ações da Country Garden escalaram 17,67%, com a notícia que dá conta que a empresa está presente numa lista redigida por Pequim e composta por 50 entidades do setor imobiliário elegíveis para um financiamento.





O setor imobiliário como um todo valorizou 7%, tendo registado a melhor semana desde setembro. Xangai somou 0,6%.





Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,13%.





Pela Europa, o sentimento deverá ser marcado pela divulgação dos relatos do BCE sobre a última reunião de política monetária. Os investidores vão estar atentos a pistas sobre o futuro das taxas de juro. A presidente da instituição, Christine Lagarde, ainda esta quarta-feira avisou que "é cedo para cantar vitória" relativamente à inflação, numa conferência em Berlim.





Neste dia é também conhecida a estimativa rápida dos índices dos gestores de compras (PMI) da S&P Global Manufacturing, relativos a novembro. Serão divulgados os PMI compósitos, bem como os dados desagregados para a indústria e os serviços. Serão também veiculados os mesmo indicadores para o Reino Unido, França e Alemanha.





Também os os dados finais do PIB de Espanha no segundo trimestre vão estar a partilhar as atenções do mercado.