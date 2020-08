Ouro alivia de máximos com subida do dólar. Petróleo em queda

07.08.2020

Falta de acordo no Congresso e guerra EUA-China apontam para abertura em queda

Os futuros da Europa seguem a negociar de forma negativa, apontando para uma abertura desta última sessão da semana em queda, com as notícias vindas do outro lado do Atlântico a pressionar.



Primeiro, faltou o prometido acordo no Congresso dos Estados Unidos. Steven Mnuchin, o secretário do Tesouro da Casa Branca, tinha dito no início da semana que o novo pacote de estímulos para a economia do país ficaria pronto até hoje. Contudo, as negociações entre democratas e republicanos ainda não chegaram a bom porto e o tal envelope continua por anunciar, fazendo recuar os mercados.



Depois, as tensões comerciais sino-americanas. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, começou por banir as operações da aplicação chinesa TikTok do país a partir do próximo dia 15 de setembro, mas agora foi mais longe. Trump proibiu transações entre empresas ou cidadãos norte-americanos e a ByteDance, a dona da TikTok, e a Tencent, que detém a aplicação de mensagens WeChat.



O líder da Casa Branca anunciou ontem esta proibição, num grande avanço contra as pretensões chinesas. Os analistas dizem que esta poderá ser um medida que dará mais popularidade a Trump, numa altura em que as eleições presidenciais de novembro se aproximam.



Assim sendo, os futuros do Stoxx 50 - que agrupa as 50 mais empresas da Europa - caem 0,2% e os futuros do norte-americano S&P 500 deslizam 0,3%. Na negociação asiática, durante a madrugada em Lisboa, a bolsa de Xangai liderou as quedas (-1,9%), pressionada sobretudo pelas empresas de tecnologia do país, que se ressentiram do avanço norte-americano.