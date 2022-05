Hungria pode ter mais tempo para cortar com petróleo russo. Investidores fogem do risco e procuram refúgio na dívida

07h39

Futuros das bolsas europeias antecipam abertura cautelosa

Os futuros das bolsas europeias estão a antecipar um arranque cauteloso na última sessão da semana. Nesta altura, os futuros do Stoxx 50 estão na "linha de água", a somar 0,027%, enquanto os futuros de diversos índices, como do FTSE ou do CAC40 apontam para uma desvalorização.



Assim, as bolsas europeias deverão seguir os passos de Wall Street e das bolsas asiáticas, onde os receios da inflação voltaram a pesar. Especificamente na Ásia, a evolução da covid-19 na China continua a ser um dos fatores que também pesa no sentimento dos investidores.



O MSCI Ásia recuou 1,5% esta sexta-feira, especialmente devido às desvalorizações das tecnológicas em Hong Kong e nos principais índices da China. O Hang Seng, por exemplo, afundou 3,54%, enquanto a bolsa de Xangai tombou 2,1%. Na Coreia do Sul o Kospi perdeu 1,1% e os índices japoneses, também regressados de um feriado, avançaram 0,69% no caso do Nikkei e 0,93% no do Topix.



Os mercados vão estar atentos à divulgação dos dados do emprego nos Estados Unidos, um indicador relevante para acompanhar a evolução da economia norte-americana. As projeções da Bloomberg apontam para uma manutenção da taxa de desemprego nos 3,6% em abril.