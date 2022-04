Ucrânia pede apoio financeiro. Petróleo a subir. Bolsas europeias no vermelho

07h44

União Europeia vai enviar armamento para a Ucrânia. Guerra entra em fase mais sangrenta

Bruxelas vai avançar com um novo plano em relação à invasão militar da Ucrânia. Depois de terem avaliado novas sanções a Moscovo, os líderes da União Europeia parecem concordar que o boicote económico à Rússia está a falhar o propósito de demover Putin nos seus avanços e avalia-se, nesta fase, o aumento do apoio militar a Kiev.



Em concreto, a Alemanha quer enviar misséis e munições ao exército ucraniano, ao longo das próximas semanas. "Com esta decisão, a Alemanha quebra uma longa tradição de não fornecer armas a países como a Ucrânia", indicou o chanceler alemão Olaf Scholz. "Vamos fazer isto em estreia cooperação com os nossos aliados com quem estamos coordenados."



A decisão surge na mesma altura em que os Estados Unidos alertam que a guerra poderá estar a entrar numa fase mais sangrenta. "Pelo que vimos no passado, estamos provavelmente a mudar de página no livro da brutalidade russa", adiantou um porta-voz do Pentagono. Já antes o primeiro-ministro polaco tinha vindo afirmar que o mundo iria assistir ao primeiro grande confronto de tanques militares desde a Segunda Guerra.



Por sua vez, o chefe do governo austríaco, que foi esta segunda-feira o primeiro líder europeu a encontrar-se com Vladimir Putin desde o início da ofensiva militar, mostrou-se pouco otimista com a reunião. Karl Nehammer considerou que as conversações foram "diretas, honestas e difíceis" e alertou para um aumento da espiral de violência a ocorrer no leste ucraniano.



A Ucrânia contabiliza, nesta altura, 270 mil milhões de dólares de danos provocados pela guerra. Cerca de 7.000 edifícios residenciais foram atingidos, 30% das empresas fecharam e o consumo de eletricidade caiu 35%, indicou ao Financial Times o ministro das Finanças do país.