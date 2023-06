Europa abre mista de olho nas expectativas da inflação na Zona Euro. Juros aliviam

há 2 min. 09h43

Europa balança entre alarme no setor dos "chips" e queda das expectativas da inflação

A Europa começou o dia de forma mista, entre, por um lado, o alarme sentido no setor dos semicondutores e a os mais recentes dados sobre a indústria alemã e, por outro, animada pela queda significativa das expectativas da inflação na Zona Euro.





O Stoxx 600 soma 0,10% para 460,37 pontos. Entre os 20 setores que compõem o "benchmark" europeu, recursos básicos comandou os ganhos, enquanto o "oil & gas" e tecnológicas foram as que mais pressionaram o índice.





Entre as principais praças europeias, Frankfurt avançou 0,09%, enquanto Madrid recuou 0,19% e Paris perdeu 0,11%. Londres caiu 0,12%, Milão cedeu 0,11% e por cá Lisboa desvalorizou 0,12%.





O setor dos "chips" foi abalado pelo aviso da TSMC – a principal fornecedora de semicondutores da Apple – que cortou na previsão das despesas de capital.





Além disso, a pressionar o sentimento estiveram os mais recentes dados que indicam uma queda das encomendas pedidas às fábricas da maior potência europeia, a Alemanha.





Por outro lado, as expectativas sobre a inflação para os próximos 12 meses caíram "significativamente" de 5% em março para 4,1% em abril, segundo o mais recente inquérito do BCE.





Os investidores estão atentos as ações da Renaut, as quais desvalorizam 0,36%, após a empresa ter anunciado a suspensão temporária da produção do modelo elétrico Zoe, devido à falta de componentes, incluindo "chips".





Já a British American Tobacco sobe 0,11%, depois de ter revisto em alta as previsões dos resultados a alcançar este ano.