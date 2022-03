Açores querem emitir até 455 milhões em dívida a 10 anos

Os Açores vão avançar com uma colocação de dívida pública a 10 anos. A região autónoma mandatou um sindicato bancário para a emissão de obrigações que poderá ir variar entre os 400 e os 455 milhões de euros, de acordo com informação a que a Bloomberg teve acesso. Ainda não há data para a operação, que poderá acontecer nos próximos dias consoante as condições de mercado.



A emissão de dívida é avaliada no primeiro grau de investimento de qualidade pelas agências de "rating" Fitch (BBB-) e DBRS (BBB), enquanto a Moody's coloca a notação financeira no primeiro nível de investimento especulativo.



A colocação de obrigações com prazo em abril de 2032 vai ser organizada proximamente junto de investidores profissionais. O sindicato bancário inclui CaixaBI, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank e Millennium BCP.



A última vez que os Açores estiveram nos mercados financeiros foi em setembro do ano passado para uma emissão de 435 milhões de euros em obrigações a 15 anos. Nessa altura, os investidores pediram à região autónoma um "spread" próximo de 50 pontos base acima da "yield" da dívida pública do Estado, o que levou o juro da emissão para mais de 1%.





Quanto ao prazo a 10 anos, o Governo Regional realizou uma emissão de dívida em julho de 2019. Os Açores pagaram então também um prémio semelhante aos investidores, tendo colocado 223,5 milhões de euros com uma "yield" pouco acima de 1%.