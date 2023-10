Banco Montepio está no mercado a emitir 250 milhões a três anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Banco Montepio está no mercado a emitir 250 milhões de euros em títulos representativos de dívida sénior preferencial junto de investidores institucionais, de acordo com uma fonte com conhecimento da operação, citada pela Bloomberg.





A operação destina-se apenas a investidores institucionais, e conta com um juro indicativo a rondar os 10%.





As obrigações vencem a 30 de outubro de 2026, sendo pago aos investidores um cupão anual. No entanto, a natureza dos títulos permite o resgate antecipado ao fim de dois anos.





Os "bookrunners" da operação são o Santander, o NatWest Markets, o JP Morgan e o Crédit Agricole CIB.

Há uma semana, a Bloomberg já tinha dado conta que o banco Montepio tinha mandatado o Crédit Agricole, o JP Morgan, o Santander e o NatWest Markets para organizar uma série de reuniões com investidores institucionais.





Na altura já era sabido que se trataria de uma colocação obrigações seniores preferenciais, mas o montante avançado era de 300 milhões.





O Banco Montepio detém um "rating" de B1 pela Moody’s , B+ pela Fitch e B (high) pela DBRS.