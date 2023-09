Bank Millennium emite 400 milhões de euros a quatro anos com juro de 9,875%

O Bank Millennium colocou 400 milhões de euros no mercado a quatro anos, naquela que foi a primeira emissão de obrigações seniores não preferenciais em moeda estrangeira (euros) do banco, segundo fontes conhecedoras do processo citadas pela Bloomberg.





A operação destinou-se apenas a investidores institucionais, que receberam um juro de 9,875%.





As obrigações vencem a 18 de setembro de 2027, sendo pago aos investidores um cupão anual. No entanto, a natureza dos títulos permite o resgate antecipado, ou seja antes da data de vencimento, caso o banco polaco assim o decida.A procura cifrou-se em 675 milhões de euros.



O banco polaco detido em 50,1% pelo BCP mandatou vários bancos para organizarem uma série de "calls" com investidores de ativos de rendimento fixo (em inglês "fixed income"), de acordo com fontes conhecedoras do processo, citadas pela Bloomberg.





O Bank Millennium escolheu o Unicredit como coordenador global do procedimento, sendo acompanhado pelo Erste Group, o Morgan Satanley, o BNP Paribas e o próprio banco liderado por Miguel Maya.



A Bloomberg acrescenta que esta colocação está enquadrada no prospeto relativo ao "Euro Medium Term Note Programme" do banco polaco e publicado no final de agosto.





O programa permite que o tecto do "montante nominal agregado de todas as obrigações periodicamente em circulação ao abrigo do programa" não exceda os três mil milhões de euros (ou o seu equivalente noutras moedas)".





Na semana passada a Fitch emitiu uma nota em que atribuiu um "rating" de BB para esta primeira emissão em obrigações seniores não preferenciais em moeda estrangeira do Bank Millennium.

A agência de notação financeira frisa que estas obrigações são elegíveis para serem requisitos de capital.





"O banco pode satisfazer parte dos seus requisitos de MREL com dívida preferencial sénior, mas esta está limitado a 0,27% dos RWA [sigla inglesa para ativos ponderados pelo risco]", refere a Fitch.





(Notícia atualizada às 14:28 horas com o resultado da colocação de dívida).