BCE fica com entre 50% a 80% de cada emissão de obrigações

A pandemia da covid-19 veio duplicar as necessidades de financiamento do Estado para 2020. A tendência de reforço de emissões para financiar os programas de ajuda à retoma é transversal a todo o continente e conta com um aliado de peso para manter o nível de taxas de juro baixo: o Banco Central Europeu. Segundo Cristina Casalinho, presidente do IGCP, entre 50% e 80% das emissões de dívida ficam nas mãos do BCE.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...