O Banco Comercial Português vai mesmo avançar com a emissão de dívida perpétua, tendo como objetivo colocar 400 milhões de euros em instrumentos de fundos próprios adicionais de nível 1 (AT1).

De acordo com a Bloomberg, a operação arrancou esta manhã com uma taxa de juro indicativa de 9,5%. Uma "yield" que pode variar até ao fecho da operação, tendo em conta o interesse dos investidores pela emissão. De acordo com a mesma fonte, a procura já atingiu os 500 milhões de euros, pelo que a colocação de 400 milhões de euros está garantida.

Os títulos (perpNC5 AT1) poderão ser reembolsados no final do prazo de cinco anos, caso o BCP o pretenda.

O banco liderado por Miguel Maya tinha revelado na terça-feira que estava a preparar uma emissão de dívida subordinada perpétua para reforçar os rácios de capital, tendo para o efeito contratado vários bancos para explorar essa possibilidade. Para tal mandatou o "Millennium BCP, o Credit Suisse Securities, o JPMorgan e o UBS Investment Bank para organizarem um conjunto de reuniões com investidores qualificados em Lisboa, Londres e Paris, a terem lugar a 23 de janeiro".

O banco acabou por avançar com emissão, que está esta quinta-feira no mercado, isto depois de a EDP ter ontem colocado mil milhões de euros em títulos de dívida verde híbridos. Na mesma semana, duas das maiores cotadas nacionais estão a lançar emissões de dívida exótica, aproveitando o apetite dos investidores por Portugal.