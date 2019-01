EDP avança com emissão de dívida híbrida a 60 anos

Miguel Baltazar/Negócios

A Energias de Portugal (EDP) está hoje no mercado a realizar uma emissão de títulos de dívida verde híbrida a 60,25 anos, que têm a opção de serem reembolsados ao fim de 5,25 anos.

De acordo com a Bloomberg, que está a avançar com detalhes da operação que está hoje no mercado, no arranque da operação a taxa de juro situava-se em 4,875%. A remuneração oferecida aos investidores poderá variar até ao final da colocação, tendo em conta o apetite dos investidores pelos títulos.

Como os títulos são verdes, o encaixe terá que ser utilizado para financiar projetos de energias limpas. O Negócios apurou que a EDP vai alocar o valor do encaixe para refinanciar projetos eólicos ou solares, que já estão em produção ou novos, nas várias geografias onde opera.

As obrigações verdes (60,25NC5,25) têm a maturidade em abril de 2079, sendo que o reembolso pode acontecer em abril de 2024. Ainda não foi fixado o montante que a EDP pretende emitir.

Estes títulos são híbridos pois uma parte do retorno é fixa (taxa de juro) e outra depende do desempenho financeiro da empresa. No caso dos títulos que a EDP está a emitir, a taxa de rendibilidade será fixa dos primeiros cinco anos, ficando depois dependente da evolução financeira da companhia.

Em 2015, a EDP avançou com uma emissão deste género, tendo colocado 750 milhões de euros com uma "yield" associada de 5,5%. Já em 2010 também tinha realizado uma emissão de dívida híbrida.

A Standard & Poor’s atribuiu um rating de "BB" a estes títulos que estão hoje a ser emitidos, uma notação financeira que se encontra dois níveis abaixo da classificação da dívida da elétrica ("BBB-"). A Moody’s atribuiu um rating de Baa3.

O Barclays, Deutsche Bank, Credit Agricole, HSBC, Natwest, Santander e UniCredit são os bancos responsáveis pela operação.

Esta quarta-feira, 23 de janeiro, o BCP também está no mercado, tendo anunciado que mandatou vários bancos para reuniões com investidores, e, dependendo das condições, emitir dívida perpétua. Ainda assim, esta emissão dependerá das condições apresentadas, podendo não se concretizar.

(notícia atualizada com mais informação sobre a emissão)