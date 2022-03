Bial emite até 60 milhões de euros em obrigações até 2023 com juro variável

A farmacêutica portuguesa Bial vai emitir até 60 milhões de euros em obrigações, no prazo de cinco anos a contar desde 2018, com uma taxa de juro variável, foi hoje comunicado ao mercado.De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a data de subscrição remonta a outubro de 2018 e o valor nominal é de 100.000 euros por obrigação."O reembolso das obrigações será efetuado ao seu valor nominal, numa só vez, na data de pagamento do 10.º cupão, ou seja, em [24] de outubro de 2023, salvo se ocorrer o vencimento antecipado nos termos da presente ficha técnica", lê-se no documento.A taxa de juro a aplicar será variável e igual à Euribor a seis meses, "cotada no segundo dia útil 'target', imediatamente anterior à data de início de cada período de juros, adicionada de 2,1%".Caso nessa data a taxa seja inferior a zero, considera-se, "para determinação da taxa de juro nominal aplicável", que o valor corresponde a zero.O agente pagador é o Banco de Investimento Global (BIG).