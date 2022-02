Bruxelas e EUA fecham a torneira à dívida do Kremlin. Juros disparam para máximos de 2016

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Rússia está banida dos mercados financeiros ocidentais. Tanto a União Europeia como os Estados Unidos decidiram impedir o país de emitir nova dívida, no âmbito na crise no leste da Ucrânia. O presidente norte-americano Joe Biden anunciou a decisão depois do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, também ter comunicado feira um pacote de sanções que será imposto pela União Europeia.



