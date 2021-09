Caixa assume como prioridade limpar dívida com juro de 10%

O banco emitiu 500 milhões de euros em dívida verde, a seis anos, com a taxa de juro mais baixa de sempre. Objetivo é limpar a dívida cara do balanço já no próximo ano.

Caixa assume como prioridade limpar dívida com juro de 10%









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.