Cristina Casalinho: Aproveitámos os últimos dois anos para alargar a maturidade da dívida

Cristina Casalinho é a convidada desta semana do podcast Conversas Visíveis, numa conversa conduzida pelos colunistas da Mão Visível Jorge Marrão e Paulo Carmona.

Saiu este mês da presidência da IGCP após uma década no cargo em que enfrentou a crise da dívida e o impacto da pandemia da covid-19 nos mercados. Cristina Casalinho considera que o mercado primário da dívida está a "retomar a normalidade" após dois anos atípicos."Em 2020 e 2021, durante a pandemia, o Banco Central Europeu foi um comprador importante, chegando a pesar tanto como os outros investidores na aquisição de dívida. Agora, a importância relativa dos investidores foi reconquistada nos últimos meses", refere."As emissões em 2020 e no ano passado tinham uma procura muito elevada, no nosso caso chegou a duplicar face aos valores registados em 2019. Assim, o prémio baixou muito significativamente. Neste ano voltámos ao pré-pandemia. A procura normalizou-se e as taxas de juro ou os prémios retomaram a normalidade", explica.Cristina Casalinho indica ainda que o IGCP, como várias outras entidades gestoras de dívida, aproveitaram esses dois anos para colocar emissões com montantes mais elevados e "fazer um alongamento das maturidades".