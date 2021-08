Dívida portuguesa de regresso ao exclusivo clube dos juros negativos? Deve ser difícil

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

As regras de exclusividade já foram mais restritas e Portugal até lá esteve, mas regressar ao clube dos países com dívida a 10 anos com juros negativos poderá ser difícil para o país. A yield das obrigações nacionais na maturidade benchmark voltaram a aproximar-se de 0% na semana passada, sinalizando que os investidores já esquecem as preocupações com a inflação. Ainda assim, a baixa tem sido ...