EDP colocou cerca de 673 milhões da emissão de mil milhões de dívida verde

A EDP espera que o montante final da oferta de venda em dinheiro dos valores mobiliários representativos de dívida no valor de mil milhões de euros e maturidade em 2079 seja de aproximadamente 672,8 milhões de euros, de acordo com um comunicado da elétrica enviado esta segunda-feira à Euronext Dublin.A oferta expirou às 16:00 da passada sexta-feira.

"O propósito da oferta lançada em conjunto com a emissão de novas 'green notes' subordinadas é gerir proactivamente os instrumentos híbridos", escreveu a EDP no comunicado em que anunciou a operação.A EDP pretende assim "emitir uma nova série de instrumentos representativos de dívida subordinada 'fixed to reset' com denominação em euros, sujeita a condições de mercado", referindo que os mesmo "não são garantidos (unsecured), são sénior apenas relativamente às ações ordinárias da EDP e subordinados às suas obrigações seniores"."As receitas da emissão serão destinadas ao portfólio de projetos verdes elegíveis do grupo EDP", rematava o comunicado.