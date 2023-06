EDP está no mercado para emitir dívida verde a cinco anos

Leia Também EDP colocou cerca de 673 milhões da emissão de mil milhões de dívida verde

A EDP está no mercado a fazer uma emissão de dívida verde a cinco anos. A operação de colocação de obrigações com prazo em 2028 arrancou esta segunda-feira, não sendo ainda conhecido o prémio. As primeiras ordens apontam para um prémio superior a 100 pontos base.A elétrica liderado por Miguel Stilwell d’Andrade procura emitir junto de investidores institucionais obrigações verdes seniores não garantidas a cinco anos, segundo informações a que a Bloomberg teve acesso.Na abertura dos livros de ordens, o prémio indicativo situava-se nos 105 pontos base face à taxa midswap do euro com a mesma maturidade. Esta taxa de referência negoceia atualmente nos 3,25% pelo que o juro inicial ronda os 4,3%.O objetivo da emissão será financiar ou refinanciar projetos sustentáveis do grupo.Deutsche Bank, Société Générale, BBVA, Bank of America, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS, Mediobanca, BCP, NatWest Markets e Santander estão a atual como "bookrunners" da operação.A última vez que a EDP esteve no mercado de dívida verde foi para uma emissão de títulos a 60 anos.Em janeiro, a empresa mil milhões de euros em instrumentos representativos de dívida subordinada com opção de reembolso antecipado a cinco anos e uma "yield" de 5,95%.