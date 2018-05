Grécia coloca mais de 1,1 milhões de euros em dívida a seis meses a menos de 1%

Bloomberg

A Autoridade de Gestão da Dívida Pública (PDMA) grega colocou esta quarta-feira, 2 de Maio, 1.137,5 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro a seis meses com uma taxa de juro de 0,7%.

Este valor é substancialmente inferior aos 1,07% da anterior operação comparável, realizada a 4 de Abril.

A procura foi de 2.485 milhões de euros e superou em 2,84 vezes a oferta inicial de 875 milhões de euros. Na anterior colocação de dívida, a procura foi 2,69 vezes superior à oferta.

A crescente convicção de que o Eurogrupo está a ponderar novas medidas de alívio da dívida helénica tem vindo a diminuir os juros da dívida da Grécia.

Na reunião do Eurogrupo de 27 de Abril, os ministros das Finanças da Zona Euro manifestaram agrado com a vontade do governo grego de uma "saída limpa" do programa de assistência financeira.