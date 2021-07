IGCP quer comprar parte da emissão em dólares com maturidade em 2024

Leia Também Portugal volta ao mercado na quarta-feira para colocar até mil milhões em dívida a 9 e 16 anos

e em abril de 2037. Estes leilões têm um montante indicativo global entre 750 milhões e 1.000 milhões de euros.





O IGCP vai realizar esta terça-feira, 13 de julho, um leilão reverso para a compra parcial das obrigações emitidas em julho de 2014, e com maturidade em outubro de 2024. Esta foi uma emissão em dólares. Segundo o site do IGCP , confirmando uma notícia avançada pela Bloomberg, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública pretende comprar parte dessas obrigações emitidas com um juro de 5,125%, explicando que o volume alvo a ser readqurido não foi pré-determinado, mas o objetivo é que não cubra a totalidade da emissão. Esta foi uma emissão de 4,5 mil milhões de dólares , naquela que tinha sido, então, a primeira transação em dólares desde 2010, e depois de completado o plano da troika.Agora, o IGCP quer recomprar parte dessas obrigações, mas não revela o montante disponível para adquirir.Este leilão reverso (que é comprado ao menor preço) realiza-se um dia antes de dois leilões de Obrigações do Tesouro , com maturidade em outubro de 2030Os leilões acontecem numa altura em que as taxas de juro a 10 anos de Portugal, no mercado secundário, estão a transacionar nos 0,303% e as de 15 anos nos 0,605%. Abaixo dos 10 anos, a "yield" nacional ainda negoceia em valores negativos.