IGCP vai emitir até 750 milhões em dívida a 9 anos na véspera de reunião do BCE

O instituto que gere a dívida pública portuguesa regressa na próxima quarta-feira, 8 de junho, às emissões de dívida de longo prazo. O IGCP vai tentar emitir até 750 milhões de euros em títulos de dívida com maturidade em 2031.

"O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 8 de junho pelas 10:30 horas um leilão da OT com maturidade em outubro de 2031 (OT 0,3% 17out2031), com um montante indicativo entre EUR 500 milhões e EUR 750 milhões", indicou a entidade liderada por Cristina Casalinho.

Este leilão ocorre cerca de um mês depois do Tesouro português ter levantado 750 milhões de euros num leilão de obrigações a 8 anos, operação na qual o Tesouro português pagou um juro de 1,767% para emitir os títulos com a maturidade mais longa.



Nessa operação, realizada a 11 de maio e com maturidade em 18 de outubro de 2030, a procura foi de 1,86 vezes a oferta.