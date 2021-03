IGCP volta ao mercado na próxima semana para leilão de dívida a sete e dez anos

O IGCP vai regressar ao mercado na próxima quarta-feira, 10 de março, para um duplo leilão de dívida a sete e dez anos, com o qual pretende encaixar entre 1.000 e 1.250 milhões de euros.





"O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 10 de março pelas 10:30 horas dois leilões das OT com maturidade em 15 de outubro de 2027 e 18 de outubro de 2030, com um montante indicativo global entre EUR 1000 milhões e EUR 1250 milhões", lê-se no comunicado da entidade liderada por Cristina Casalinho.





Portugal volta assim a testar o mercado nas emissões a dez anos depois de, em meados de janeiro, ter conseguido financiar-se neste prezo com juros negativos pela primeira vez, tirando partido da forte descida nas taxas de juro das obrigações soberanas.





Nessa emissão, o IGCP colocou 500 milhões de euros em obrigações a dez anos com uma taxa de juro de -0,012%, a mais baixa de sempre e que compara com o juro de 0,329% conseguido na última emissão comparável, em setembro do ano passado.





A procura alcançou 1,511 mil milhões de euros, 3,02 vezes a oferta, um rácio que compara com 2,19 vezes na anterior emissão.





No entanto, desde então, os juros da dívida portuguesa a dez anos têm-se agravado no mercado secundário, acompanhando um movimento global de aumento nas taxas de juro, que têm sido um reflexo da subida das expectativas para a inflação e da melhoria das perspetivas para o crescimento económico global.





Nesta altura, a yield associada às obrigações portuguesas a dez anos sobe 2,6 pontos base para 0,295% enquanto a yield associada aos títulos a sete anos avança 2,3 pontos para 0,082%.