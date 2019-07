A taxa do BCE é a taxa de juro "aplicável à facilidade permanente de depósito". Na prática, esta é a taxa que os bancos recebem (neste caso, pagam) por depositarem os seus fundos no banco central.Quando têm mais fundos do que os exigidos como reservas - e se não quiserem fazer empréstimos a outros bancos, a empresas ou a particulares -, os bancos têm a hipótese de deter esses fundos em numerário ou depositá-los numa conta junto do BCE.Contudo, como ter esses fundos em numerário acarreta custos (principalmente por causa da segurança das notas), o mais provável é os bancos decidirem aceitar a taxa de juro negativa (-0,4%) sobre os depósitos feitos junto do banco central. Esta taxa é negativa desde junho de 2014.Segundo a Bloomberg, os mercados estão a incorporar uma descida de 13 pontos base nos juros do BCE em setembro e uma descida de 20 pontos base em março de 2020.As obrigações alemãs, que são vistas como as mais seguras da Zona Euro e também as mais líquidas, estão a refletir isso mesmo. "Para um investidor que realmente vê valor nas obrigações alemãs a dez anos a -0,4%, eu espero então que veja um valor maior nas obrigações alemãs a 30 anos que estão a 0,25%, para as quais ao menos a 'yield' na maturidade é positiva", comentou Peter Chatwell, analista da Mizuho International, à Bloomberg.A expectativa de que o BCE vai baixar os juros é de tal forma forte que os analistas do Goldman Sachs antecipam que os juros alemães a dez anos vão chegar aos -0,55% no final deste ano.