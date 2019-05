A dívida soberana europeia tem sido um dos ativos de eleição para os investidores procurarem abrigo da turbulência nos mercados, o que beneficia as obrigações portuguesas.Esta quinta-feira, 23 de maio, os investidores receberam mais uma notícia pouca animadora sobre a evolução da economia da Zona Euro: o PMI de maio sinaliza para um crescimento em cadeia de 0,2% no segundo trimestre, o que representa uma desaceleração face ao início do ano.Os investidores ficarão ainda hoje a conhecer os relatos relativos à ultima reunião da autoridade monetária europeia, realizada em abril, que deverão reforçar os sinais que o Banco Central Europeu vai manter uma política monetária acomodatícia, o que beneficia a dívida pública. O BCE volta a reunir-se a 6 de junho.Portugal tem também sido beneficiado pelas sucessivas melhorias do rating da República nos últimos dois anos fruto de vários fatores, nomeadamente a melhoria das contas públicas. Esta sexta-feira é a vez da Fitch pronunciar-se sobre a notação financeira da dívida portuguesa a qual mantém em BBB com perspetiva estável.Fundamental tem sido também o programa de compras do BCE que, apesar de ter terminado no final do ano passado, continua a reinvestir os montantes de obrigações portuguesa que tinha adquirido.Todos estes fatores levaram a reduções graduais dos juros da dívida nacional negociada em mercado secundário, assim como nas emissões no mercado primário realizadas pelo IGCP, a entidade que gere a dívida pública.Os juros abandonaram o patamar dos 3% em julho de 2017 e o patamar dos 2% em outubro do ano passado. Em fevereiro deste ano, tal como o Negócios escreveu , os juros baixaram pela primeira vez dos 1,5%. Desde então que o alívio dos juros manteve-se, negociando cada vez mais perto dos 1%. Hoje, dia 23 de maio, pela primeira vez, os juros ficaram abaixo desse patamar.(Notícia atualizada com mais informação)