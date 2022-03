Leia Também Euro exposto a 22 mil milhões em dívida russa

Leia Também Bruxelas desencoraja compra de dívida russa

Depois de ter sido avançado por várias agências de notícias internacionais que o Banco Central russo havia proibido o pagamento de cupões relativos a emissões obrigacionistas em rublos, uma fonte próxima do assunto explicou à Bloomberg que afinal "a Rússia vai pagar o cupão, no entanto, não está claro como é que os investidores estrangeiros serão capazes de aceder ao dinheiro, já que o banco central bloqueou as transferências internacionais".Esta notícia surge no mesmo dia em que vence o cupão de uma emissão de obrigações em rublos. No total, existem cerca de 29 mil milhões de dólares em obrigações expressas em moeda russa nas mãos de não residentes.Na terça-feira, questionado pela Bloomberg, o Banco Central da Rússia explicou que "os emitentes têm o direito de tomar decisões sobre o pagamento de dividendos e a realização de outros pagamentos sobre obrigações, assim como o poder de transferi-los para o sistema contabilístico", avançando que não pagaria cupões a "investidores não residentes".O regulador justificou esta ação "em nome da estabilidade financeira do mercado russo".A Interfax adiantou que a proibição estará em vigor durante meio ano.Com metade das reservas externas congeladas no estrangeiro, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, proibiu ainda os residentes no país de enviarem dinheiro para contas bancárias no estrangeiro.Para os analistas, esta medida "aumenta a probabilidade de resultados mais severos para os detentores de títulos de dívida russa", alertou a Moody's num comunicado emitido esta semana.Por sua vez, o considerado "guru" do mercado forex, Zoltan Pozsar do Credit Suisse alertou, em entrevista à Bloomberg, que este cenário pode ser o impulsionador para "um novo ponto de viragem para o dólar". "O dólar pode ficar mais forte, a guerra e as sanções são excelentes trampolins para moedas globais [como a nota verde]".Na semana passada, os juros sobre a dívida soberana russa agravaram para mais de 10%, enquanto as principais cotadas do país, como a Gazprom, viram as ações caírem a pique. Estes movimentos levaram o Kremlin a suspender a sessão esta quarta-feira, pelo terceiro dia.