Leões na mira da CMVM: Nani & companhia têm de provar investimento

As figuras públicas, incluindo jogadores e ex-jogadores do Sporting, que anunciaram o seu apoio e a subscrição de obrigações na Oferta Pública de Subscrição "Sporting SAD 2018-2021", vão ter de provar que concretizaram, de facto, esses investimentos, sob pena de estarem, potencialmente, a violar a lei.

Uma vez concluída a oferta, que terminou a 22 de Novembro, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) está a passar "a pente fino" o registo das subscrições concretizadas para verificar se existe "coerência entre o que foi publicamente anunciado e a realidade", o que, a não acontecer, poderá estar em causa o crime de manipulação de mercado, avança o semanário "Expresso" na edição deste sábado, 1 de Dezembro.

"O Código de Valores Mobiliários (CVM) explica, no seu artigo 379º, do que falamos quando o tema é manipulação do mercado: 'Quem divulgue informações falsas, incompletas, exageradas, tendenciosas ou enganosas, realize operações de natureza fictícia ou execute outras práticas fraudulentas que sejam idóneas para alterar artificialmente o regular funcionamento do mercado de valores mobiliários ou de outros instrumentos financeiros'", lembra o "Expresso".

Infracções como estas podem, no limite, ser punidas com pena de prisão ou multa, lembra ainda o mesmo semanário.

Nani, Rui patrício e William Carvalho foram alguns dos atletas que deram conta do seu apoio público e subscrição de obrigações do clube de Alvalade, que encaixou nesta operação 25,9 milhões de euros.