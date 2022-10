Mais de 4.300 investidores compram 70 milhões de euros em obrigações da Mota-Engil

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Mota-Engil emitiu 70 milhões de euros em obrigações a cinco anos junto de 4.308 investidores tanto de retalho como institucionais. A oferta obrigacionista - que se dividiu entre novas subscrições e a troca de títulos que atingiam a maturidade este ano - decorreu nas últimas semanas, sendo que os títulos são sustentáveis e têm um juro associado de 5,75%.Do lado da oferta de subscrição (OPS) de Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2022-2027, foram captados 55.149.500 euros, aos quais acrescem 14.850.500 euros vindos da troca de dívida (OPT).Para incentivar esta troca de obrigações que expiravam em 2022, a Mota-Engil oferecia não só um título das novas obrigações como um prémio de 2,375 euros por título. O total da contrapartida fixou-se em 334.137,08 euros.Assim, o encaixe financeiro, excluindo os custos totais da operação, fica em 55.149.500 euros. Este dinheiro vai servir, segundo a empresa, para "financiar a atividade corrente e de expansão internacional", bem como alongar a maturidade da dívida e alinhar com a geração de "cash flow". A troca "permite ainda substituir dívida com vencimento em 2022 por dívida com reembolso de capital em 2027".(Notícia em atualização)