O Estado ainda tem 1,8 mil milhões de euros disponíveis para a subscrição de certificados de aforro, certificados do Tesouro e certificados de Tesouro Poupança Mais (CTPM) até final do ano, segundo o programa de financiamento publicado esta quinta-feira pela Agência de Gestão de Tesouraria e Dívida Pública IGCP.





O montante disponível encurta face aos 7,7 mil milhões que o IGCP antecipava no programa de financiamento relativo ao segundo trimestre.





Os certificados de aforro e do Tesouro engordaram em 10,2 mil milhões de euros nos primeiros cinco meses do ano, tendo atingido um valor agregado de 45 mil milhões de euros – o mais elevado de sempre.





A corrida aos certificados levou mesmo o Ministério das Finanças a rever em alta o valor limite dos certificados de aforro e do Tesouro, o qual mais que duplicou, passando de sete mil milhões de euros para 16,5 mil milhões de euros.





O valor final de "endividamento líquido global direto" mantém-se inalterado nos 44,5 mil milhões de euros.





No plano de financiamento para o terceiro trimestre, o IGCP revê ainda o montante de emissões de obrigações do Tesouro (OT) e bilhetes do Tesouro (BT) para este ano.





O organismo liderado por Miguel Martín estima que as emissões de OT atinjam 14,2 mil milhões de euros em 2023, uma diminuição de cerca de mil milhões de euros em comparação com a estimativa apresentada na atualização do programa de financiamento para o segundo trimestre.





Também o financiamento líquido através de BT espera-se que registe "igualmente um decréscimo, de uma variação líquida de zero (estimativa apresentada no segundo trimestre) para uma variação liquida negativa de 0,8 mil milhões de euros em 2023".





Até ao final de maio de 2023, o IGCP tinha já emitido 7,7 mil milhões de OT, o que representa mais de 54% do atual objetivo de emissão anual deste instrumento.





(Título e notícia corrigida às 18:40)