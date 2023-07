Portugal paga juro acima de 3% para emitir 1.250 milhões em dívida de curto prazo

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) angariou esta quarta-feira 1.250 milhões de euros no seu terceiro leilão do ano de bilhetes do Tesouro (BT) em duas linhas, a seis e 12 meses, com as taxas de juro a superarem os 3%, depois de no último leilão comparável terem estado perto deste patamar.





Tanto o montante arrecadado como o juro pago foram superiores aos das últimas emissões de março e fevereiro.





No anúncio desta operação, no final da semana passada o IGCP apontou para um montante indicativo entre 1.000 e 1.250 milhões de euros em duas linhas de dívida a curto prazo. A mais curta tem a sua maturidade em 19 de janeiro de 2024 (6 meses), enquanto a mais longa vai vencer a 19 de julho de 2024 (12 meses).





A agência que gere a dividida pública nacional colocou 900 milhões de euros a 12 meses, com uma "yield" de 3,533%. No último leilão comparável, em março, o juro pedido pelos investidores foi de 2,975%.





Também na maturidade mais curta, o custo agravou-se. O Tesouro captou 350 milhões de euros na linha a seis meses com uma taxa de 3,284%. Na última colocação desta maturidade, também em março, a "yield" paga pelos investidores fixou-se em 2,893%.





Ao contrários dos dois últimos leilões de BT, em que houve um reforço da procura pela dívida nacional a 12 meses apesar do agravamento das "yields", nesta emissão o "bid to cover" na maturidade mais longa ficou abaixo dos dois últimos leilões.





Leia Também Medina tem 1,8 mil milhões para certificados até final do ano

As subidas da taxas de juro por parte dos bancos centrais levou a "uma maior pressão na dívida nas taxas de curto prazo e são a razão para termos uma curva de taxas de juro invertida, onde o curto prazo tem taxas mais elevadas do que o longo prazo", começa por explicar Filipe Silva, diretor de investimentos do Banco Carregosa.



Ainda assim, "apesar de Portugal ver o seu prémio de risco subir", o país "tem beneficiado do bom desempenho da economia e conseguido baixar o nível de endividamento, pelo que o aumento que temos vindo a assistir ainda não constitui um problema para as finanças nacionais", salvaguarda Filipe Silva.

Leia Também Portugal vai emitir até 2.750 milhões de euros em BT no terceiro trimestre

A procura por dívida portuguesa a 12 meses superou a oferta em 1,54 vezes (no último leilão tinha sido 3,06 vezes). Já na maturidade mais curta, o "bid to cover" fixou-se 2,84 vezes, acima das 2,66 vezes em janeiro.



(Notícia atualizada às 11:21 horas com o comentário do diretor de investimentos do Banco Carregosa, Filipe Silva).