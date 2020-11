Moody’s melhora rating da Grécia para terceiro nível de lixo

A Moody’s melhorou o rating da dívida soberana de longo prazo da Grécia em um nível, de B1 para Ba3 (terceiro nível da categoria de investimento especulativo, o chamado lixo), e manteve o outlook (perspetiva para a evolução da qualidade da dívida) estável.

A motivar esta subida da classificação helénica estiveram as reformas em curso, que alicerçam uma melhoria sustentável da robustez institucional e que já trouxeram progressos palpáveis em áreas como a gestão e cumprimento fiscal e a luta contra a corrupção, sublinhou a agência no relatório divulgado nesta sexta-feira, 6 de novembro.

No entender da Moody’s, "o risco de reversão destas importantes melhorias é baixo".

Por outro lado, "as perspetivas de crescimento do país para os próximos anos são positivas, apesar do impacto negativo de curto prazo da pandemia, especialmente no setor do turismo".

A economia grega irá beneficiar dos esforços em curso para melhorar o clima de investimento, a par com a entrada de capital proviente dos fundos comunitários [no âmbito do Mecanismo Europeu de Recuperação e Resiliência], considera a Moody’s.

As perspetivas favoráveis para o crescimento, conjugadas com o regresso a uma postura orçamental mais prudente, levarão a uma gradual inversão da tendência de endividamento público, salienta.

Já o outlook estável reflete a opinião da Moody’s de que vai demorar algum tempo até que os benefícios das reformas a nível institucional e de governance estejam plenamente incorporados e visíveis.

"Além disso, o setor da banca – apesar de melhorias adicionais ao longo dos último ano – ainda precisa de medidas firmes para melhorar a débil qualidade dos seus ativos"m acrescenta a agência.