Morgan Stanley arrisca-se a pagar 25 milhões por manipular mercado de obrigações

O banco de investimento está a ser acusado num caso de manipulação do mercado de obrigações por ter comprado futuros franceses e alemães para fazer disparar o preço.

O Morgan Stanley pode vir a ter de pagar 25 milhões de euros, depois do regulador francês dos mercados ter acusado o banco de investimento de ter manipulado o mercado de dívida na Europa, numa tentativa de evitar fortes perdas no valor das obrigações soberanas, segundo a Bloomberg.





Alegadamente, o banco adquiriu futuros no mercado de dívida francês e alemão no dia 16 de junho de 2015, com um único objetivo de aumentar o valor de mercado das "bonds" das duas maiores economias da Europa, depois de vender de forma "massiva e instantânea" os títulos, segundo disse Bernard Field, da autoridade de mercados financeiros, à agência de notícias.