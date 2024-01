Nos financia-se em 300 milhões em dívida verde

A Nos contratou 300 milhões de euros em financiamentos bancários indexados a objetivos de sustentabilidade, informou a empresa esta sexta-feira em comunicado A empresa de telecomunicações explica que o: o BPI, a Caixa Geral de Depósitos e o BCP. O financiamento tem maturidade em 2025 e 2026."Com esta operação, a NOS antecipa as suas necessidades de refinanciamento para o ano de 2024", refere a empresa."Os termos acordados incluem uma componente relativa a desempenho e classificação ESG ('environmental, social and corporate governance') da Nos, e uma componente associada ao seu 'sustainability-linked financing framework', o qual foi objeto de 'second party opinion' por parte da Standard and Poor’s (ambos publicados em fevereiro de 2022)", explica a Nos.Estas linhas encontram-se indexadas ao. Isto face aos valores de 2019. Após a operação cerca de 95% da dívida da empresa passa a estar indexada a indicadores e objetivos de sustentabilidade."As linhas que agora contratamos constituem, para nós, um importante marco e reforço do nosso compromisso com a sustentabilidade e com os critérios de ESG, tendo em conta que passamos a ter 95% da nossa dívida indexada ao cumprimento de metas de sustentabilidade mensuráveis e auditáveis", refere o CFO da Nos, José Koch Ferreira.Por outro lado, acrescenta, "permitem conseguir, uma vez que a sua maturidade coincide com anos em que as responsabilidades de refinanciamento da NOS são menores".A empresa de telecomunicações liderada por Miguel Almeida apresenta um rácio de endividamento da dívida financeira líquida/EBITDA após leasings de 1,92x (a 30 de setembro de 2023), ligeiramente abaixo do "target" de 2x definido na política financeira da companhia.