Novo Banco consegue comprar mais de metade das obrigações "tier 2" para conversão

segundo o memorando enviado à Euronext Dublin pelo Credit Suisse e o JP Morgan, os "dealer managers" desta operação.

O Novo Banco concluiu a compra de obrigações subordinadas "tier 2" e conseguiu adquirir 206,4 milhões de euros em "notes" com maturidade em 2028 e com uma taxa de juro fixa de 8,5%. O objetivo é de converter este montante em obrigações de igual natureza com maturidade em 2033.A instituição financeira tinha-se proposto a comprar até 400 milhões de dívida com maturidade até 2028, mas apenas conseguiu pouco mais de metade.A operação ficou concluída esta terça-feira,