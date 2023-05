Portefólio imobiliário de 400 milhões do Novo Banco atrai 90 interessados

O portefólio Land Bank, do Novo Banco, já recebeu "manifestações de interesse por mais de 90 potenciais investidores" na aquisição da carteira de cinco ativos com um valor de mercado de cerca de 400 milhões de euros, indica um comunicado da CBRE e da JLL, consultoras que assessoram a operação por parte da instituição financeira.O portefólio conta com quatro terrenos que perfazem uma área de aproximadamente 400 mil metros quadrados e "um volume potencial de vendas de dois mil milhões de euros".Entre os ativos conta-se um terreno de mais de 130 mil metros quadrados na zona das Amoreiras, em Lisboa, bem como outro nos Olivais, com aproximadamente 88 mil metros quadrados. Os restantes terrenos situam-se nos concelhos algarvios de Lagoa e Portimão.No caso das Amoreiras está prevista a construção de cinco lotes residenciais, com 683 fogos, e um lote de serviços.Os interessados na aquisição deverão apresentar propostas não vinculativas até meados de junho, estando a conclusão da transação prevista para o final deste ano.