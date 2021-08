Portugal acautela “subidas de taxas no curto prazo” com troca de dívida

Portugal está a acautelar uma subida dos juros, indo ao mercado trocar dívida que estava próxima de atingir a maturidade por outra com prazo mais longo. A presidente da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, Cristina Casalinho, explica ao Negócios que a operação realizada esta semana permite diminuir as necessidades do Estado de se financiar junto de investidores nos próximos dois anos.



Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...