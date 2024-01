Portugal mandata sindicato bancário para emissão de dívida a 10 anos

Portugal mandatou um sindicato bancário para uma emissão de dívida a 10 anos, avançam fontes conhecedoras do assunto, citadas pela Bloomberg. Os "joint lead managers" são o BNP Paribas, CaixaBI, Citi, Credit Agricole CIB, JPMorgan e Santander.





A colocação será realizada, de acordo com a agência de informação, "em breve, sendo sujeita às condições de mercado". As obrigações colocadas devem vencer a 20 de outubro de 2034.





Recorde-se que é habitual que no arranque do ano a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP recorra ao mercado para uma emissão sindicada de dívida.





Em 2023, a primeira grande operação do ano, o IGCP emitiu três mil milhões de euros em dívida a 15 anos com uma taxa de juro próxima de 3,6%. A procura superou os 17,9 mil milhões, tendo ultrapassado a oferta em quase seis vezes.





A notícia da emissão acontece um dia depois de ter sido publicada esta terça-feira em Diário da República a resolução do conselho de ministros que autoriza o IGCP a emitir obrigações do Tesouro (OT) até ao montante máximo de 19 mil milhões de euros, aos quais acrescem 11,5 mil milhões de euros em bilhetes do Tesouro. De acordo com o programa de financiamento da agência liderada por Miguel Martín, os valores poderão ficar abaixo destes limites.





"A estratégia de financiamento para 2024 centrar-se-á na emissão de títulos de dívida pública em euros nos mercados financeiros, com a realização regular de emissões de obrigações do Tesouro (OT) para promover a liquidez e o eficiente funcionamento dos mercados primário e secundário", explicou o instituto liderado por Miguel Martin em dezembro, quando publicou esta estratégia.