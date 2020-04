Portugal paga juro em redor de 0,7% em emissão sindicada a 7 anos

Portugal está hoje no mercado com uma emissão de dívida sindicada a 7 anos, sendo que o 'guidance' inicial para o spread foi fixado em 90 pontos base.





Tendo em conta que o "midswap" da Zona Euro está esta quarta-feira em -0,18%, a taxa de juro indicativa está em redor de 0,7%. O "spread" é ainda indicativo e deverá oscilar ao longo do dia, tendo em conta as ordens que vão ser dadas pelos investidores.





A Bloomberg tinha avançado ontem que Portugal estava a preparar uma emissão sindicada de uma nova linha de obrigações a sete anos com maturidade em 15 de outubro de 2027, tendo para tal o IGCP contratado um sindicato bancário para realizar a operação. Esta é a segunda vez que Portugal realiza uma operação deste género em 2020.



Barclays, BBVA, CaixaBI, Credit Agricole, JPMorgan e Morgan Stanley são os bancos contratados para esta emissão sindicada, cujos títulos vencem a 15 de outubro de 2027. Não é ainda conhecido o montante que Portugal pretende emitir.



A taxa das obrigações a sete anos de Portugal está esta manhã em 0,54% pelo que o IGCP está a aceitar um preço acima do registado no mercado secundário, o que é normal neste tipo de operações de abertura de linha e emissão sindicada.





Taxa acima da sindicada a 10 anos em janeiro





Os custos de financiamento de Portugal nesta emissão a sete anos vão assim ser superiores aos da sindicada realizada no início do ano. A 8 de janeiro Portugal pagou uma taxa de juro de 0,475% para emitir 4 mil milhões de euros em dívida sindicada a 10 anos.



No entanto, as condições de financiamento sofreram grandes alterações desde então, com o contégio da covid-19 a determinar um forte agravamento dos juros da dívida soberana no euro. Ainda assim, nos últimos dias parte dessa subida foi invertida, perante a expectativa que a "bazuca" do BCE consiga suportar a dívida da região.

IGCP aumenta emissões



A notícia de uma nova emissão sindicada surge depois de o IGCP ter revisto as suas necessidades de financiamento, devido ao surto da covid-19. O IGCP vai aumentar o montante de emissão de obrigações do Tesouro em 250 milhões de euros por leilão, ao mesmo tempo que irá acelerar a execução do programa de financiamento de médio e longo prazo.



Em entrevista escrita ao Negócios, a presidente do IGCP Cristina Casalinho já tinha adiantado que "os emitentes soberanos têm vindo a cumprir com os programas de financiamento como planeado; contudo, como se constatou em crises anteriores, os planos podem ter de ser rapidamente alterados e ajustados".



A resposta à epidemia vai aumentar as necessidades de financiamento dos governos um pouco por toda a Europa e Portugal não é exceção, com o Executivo de António Costa a comprometer-se, para já, com medidas no valor de 9,2 mil milhões de euros.



Os analistas já antecipavam o lançamento de uma nova linha de dívida no início de abril, num momento em que o Banco Central Europeu (BCE) já está no mercado a comprar dívida ao abrigo do novo programa de emergência para fazer face à pandemia. A entidade liderada por Christine Lagarde tem um cheque de 750 mil milhões de euros para investir em dívida pública e privada em 2020, um valor que pode ser aumentado caso seja necessário.



Este programa pandémico, que se soma ao programa de compras mensal do BCE e aos reinvestimentos, tem beneficiado a dívida da periferia e acelerou uma correção dos juros nos últimos dias. Segundo estimativas do Danske Bank, o BCE deverá investir 16 mil milhões de euros em dívida portuguesa no acumulado do ano, contabilizando os vários programas do banco central.