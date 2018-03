Portugal recomprou 250 milhões em dívida para aliviar reembolsos em 2019 e 2021

Segundo parece, esta SRª foi escolhida no governo PPC/PP Parece ser a PESSOA MAIS COMPETENTE de toda a geringonça se olharmos para a ponte 25/4; caos na saúde-com mortes de doentes á fome; caos no ensino; ferrovia, incêndios etc.. pode se dizer: FELIZMENTE TEMOS ESTA SRª A CUIDAR DA DIVIDA

General Ciresp

Há 2 horas

Ora,ora se tem terra a mais q a vao por nas bordas do mar para ele nao sair fora do leito,mas nao venham deita-la para os olhos das pessoas.Este rosto aqui estampado vai2vezes por mes(agora,mais tarde precisara de ir mais vezes)ao peditorio e vem agora feita rainha santa Isabel com as notas n regaco