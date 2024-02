SAD do Sporting com luz verde para emitir até 50 milhões de dívida este ano

Os acionistas da sociedade anónima desportiva (SAD) do Sporting deram luz verde para que o clube possa emitir até 50 milhões de euros em obrigações até ao final deste ano.Aos acionistas foi apresentada uma proposta de colocação de dívida com maturidade "não superior a quatro anos e com valor unitário de cinco euros" que poderá ser feito em uma ou mais operações, pode ler-se no comunicado enviado à CMVM.Para arrecadar este valor, a SAD tem liberdade para optar ou conciliar uma operação de oferta pública de subscrição e outra de troca. Os acionistas deram ainda luz verde à conversão dos valores mobiliários convertíveis de obrigações em ações.A Assembleia Geral Extraordinária de hoje serviu também para a aprovação da proposta do conselho de administração para a conversão dos valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis (VMOC) adquiridos pelo clube ao BCP e Novo Banco com um elevado desconto. No mesmo dia, além do encontro extraordinário de acionistas realizou-se a assembleia geral de titulares dos VMOC, que também deu luz verde à proposta apresentada pelo clube de converter estes títulos em ações.(Notícia atualizada às 20:03 horas).