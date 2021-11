Sete perguntas e respostas sobre a nova emissão obrigacionista do Sporting

O Sporting avança com a primeira emissão de obrigações desde o início da pandemia, que obrigou as competições desportivas a pararem temporariamente e tirou os adeptos dos estádios de futebol, penalizando as contas de todo o setor do desporto.

Sete perguntas e respostas sobre a nova emissão obrigacionista do Sporting









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Sete perguntas e respostas sobre a nova emissão obrigacionista do Sporting O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar